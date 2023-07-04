Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
13:00 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Завтра
13:00 (Мск)
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Сегодня
13:00 (Мск)
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
19:30 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Црвена Звезда
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
12:02, 4 июля 2023Спорт

Бывший футболист «Спартака» рассказал о последствиях перенесенного инсульта

Экс-игрок «Спартака» Гаврилов рассказал, что после инсульта ничего не может взять в руку

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о последствиях перенесенного инсульта. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-игрок заявил, что прогрессирует в плане речи. «Но правая рука пока еще не отходит, прежние функции не восстановились, прежней силы в ней нет, и я ничего не могу пока взять в руку», — отметил Гаврилов.

70-летний ветеран «Спартака» добавил, что не знает, когда его выпишут из реабилитационного центра. «Все будет зависеть от того, как пойдет процесс восстановления. Я сейчас прохожу все процедуры, которые они мне назначают», — заявил Гаврилов.

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, 7 июня он успешно перенес операцию на сонной артерии. В конце июня его перевели из больницы в реабилитационный центр.

Футболист выступал за «Спартак» с 1977-го по 1985 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. Что об этом известно?

    Путин заявил о ведущейся против России гибридной войне

    Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

    В сети возмутились розовым маникюром рэпера Дрейка

    Маск за сутки разбогател на миллиарды долларов

    Тарантино прокомментировал слухи о съемках триквела фильма «Убить Билла»

    В СПЧ отреагировали на нападение на журналистку и адвоката в Чечне

    Пригожину вернули найденные при обысках в Петербурге 10 миллиардов рублей

    Стало известно о нервозности Запада из-за медленного контрнаступления ВСУ

    Последствия покалечившей пассажиров сильной турбулентности попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости