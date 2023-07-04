Бывший футболист «Спартака» рассказал о последствиях перенесенного инсульта

Экс-игрок «Спартака» Гаврилов рассказал, что после инсульта ничего не может взять в руку

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о последствиях перенесенного инсульта. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-игрок заявил, что прогрессирует в плане речи. «Но правая рука пока еще не отходит, прежние функции не восстановились, прежней силы в ней нет, и я ничего не могу пока взять в руку», — отметил Гаврилов.

70-летний ветеран «Спартака» добавил, что не знает, когда его выпишут из реабилитационного центра. «Все будет зависеть от того, как пойдет процесс восстановления. Я сейчас прохожу все процедуры, которые они мне назначают», — заявил Гаврилов.

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, 7 июня он успешно перенес операцию на сонной артерии. В конце июня его перевели из больницы в реабилитационный центр.

Футболист выступал за «Спартак» с 1977-го по 1985 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат СССР.