Россиянкам назвали привлекающие внимание мужчин прически

Российская бьюти-блогерша Дарья Погадаева: небрежный пучок привлекает внимание мужчин

Бьюти-блогерша Дарья Погадаева назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин прически. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, в список попали расслабленные локоны, прямые пряди и небрежный пучок. В третьем случае инфлюэнсерша отметила, что если у девушки есть удлиненная челка, то ее можно сделать акцентной деталью в образе.

Вдобавок стоит присмотреться к гладким пучкам и удлиненным каре с ровным срезом. По мнению блогерши, упомянутая стрижка является на данный момент актуальной и придает волосам густоты. «Здоровые, блестящие и густые волосы всегда делают девушку сексуальной», — заявила Погадаева.

В заключение собеседница издания выделила окрашивание с эффектом выгоревших на солнце прядей и низкий гладкий хвост, который подчеркивает скулы и открывает лицо. Подобную прическу любят носить модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

В феврале канадский парикмахер Сара (фамилия неизвестна) раскрыла цвет волос, с помощью которого можно привлечь внимание мужчин. Стилист с никнеймом arahelizxbeth рассказала, что на протяжении многих лет часто окрашивала свои пряди. Так, она заметила, что когда была блондинкой, то, в основном, встречалась с высокомерными мужчинами. Однако, когда девушка перекрасилась в брюнетку, то интерес со стороны противоположного пола начал постепенно пропадать.