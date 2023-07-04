Российские дилеры оценили рост цен на автомобили

РОАД: рост цен на автомобили в России продолжится без резкого скачка

Представители автомобильной отрасли России считают, что рост цен на машины продолжится на фоне снижения курса рубля. Так ситуацию оценили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в интервью РИА Новости.

В профессиональном объединении участников рынка уточнили, что резкого скачка цен не будет. Основной причиной повышения стоимости автомобилей в РОАД назвали ослабление рубля. При этом рост цен на новые машины повлечет за собой и изменение цен на рынке автомобилей с пробегом, добавили специалисты.

Ранее к подорожанию новых автомобилей на 15-20 процентов россиян призвал готовиться директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов. Он отметил, что у дилеров заканчиваются машины европейских брендов, а следующие партии будут ввозиться из-за рубежа уже по новому курсу российской валюты, который находится на минимуме.

Рубль начал снижаться к основным иностранным валютам с начала июня. 4 июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта прошлого года достиг 90 рублей, а курс евро превысил 98 рублей.

