Курс евро превысил 98 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с марта прошлого года превысил 98 рублей, доллар также штурмует максимум за 15 месяцев, приближаясь к уровню 90 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:40 евро торгуется по 97,99 рубля, доллар — по 89,83 рубля. За последний месяц рубль ослаб более чем на десять процентов по отношению к основным валютам.

Российский фондовый рынок также перешел к снижению. Индекс Мосбиржи теряет половину процента, опускаясь до 2779 пункта, а индекс РТС падает почти на два процента, до 975 пункта.

Рубль перешел к снижению осенью прошлого года на фоне падения нефтегазовых доходов, что связано как с сокращением поставок газа в Европу, так и падением нефтяных котировок. С декабря, после вступления в силу потолка цен на нефть и эмбарго на поставки в Европу по морю, российская валюта неизменно теряет в стоимости.

Ранее российские автодилеры назвали неизбежным рост цен на автомобили в связи с текущей динамикой курса рубля и исчерпанием запасов машин западного производства. По оценкам экспертов, новые машины могут подорожать на 15-20 процентов.