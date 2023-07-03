Российские продавцы автомобилей призвали готовиться к росту цен

«Российская газета»: цены на автомобили в России заметно вырастут из-за курса рубля

С наступлением осени стоимость новых автомобилей в России заметно вырастет, что связано с динамикой курса рубля. Об этом со ссылкой на экспертов и представителей дилерских центров пишет «Российская газета».

Так, директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов призвал готовиться к подорожанию на 15-20 процентов. По его словам, машины европейских брендов заканчиваются и вскоре ориентироваться придется только на те, что завозят из-за рубежа по текущему курсу российской валюты, который находится на минимуме.

Желобов указывает, что изменение рынка заставит продавцов ориентироваться на менее известные китайские марки или же начать торговать подержанными автомобилями, выкупая их с рынка. Предпосылок к снижению цен он не наблюдает.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что вырастут в цене и автомобили российского производства. При этом он отметил, что снижение потребительской способности населения вряд ли скажется на ценах. В теории дилеры могли бы снижать их, чтобы не остаться без прибыли вовсе, но опыт весны 2022 года показывает, что рассчитывать на такой подход не приходится. Тогда автомобили подорожали сразу на 10 процентов.

В свою очередь независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов предполагает, что отечественные автомобили все же вырастут в цене меньше, чем импортные, скажется больший уровень локализации производства.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил премьеру Михаилу Мишустину установить предельный уровень наценки дилеров для российских автомобилей в 15 процентов. Эксперты сомневаются в позитивном эффекте предложения, напоминая, что главная проблема с авторынком в России — это дефицит бюджетных автомобилей, и от контроля за ценами они не возникнут сами по себе.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года импорт автомобилей в Россию достиг 171,5 тысячи, что почти в пять раз выше, чем в 2021 году, последнем докризисном. При этом производство собственных автомобилей сократилось на 42 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.