В Крыму отреагировали на слова Шольца о полуострове

Глава немецкой общины Крыма Гемпель назвал Шольца марионеткой США после слов о полуострове

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о полуострове. Его комментарий передает РИА Новости.

Гемпель назвал Шольца «американской марионеткой» и заявил, что тот «не имеет своего мнения и не отображает интересы своего народа и страны». «Всерьез воспринимать заявление Шольца не стоит по одной простой причине — его авторитет среди немецкого народа становится с каждым днем все меньше», — сказал он.

Глава немецкой общины Крыма также выразил мнение, что канцлер ФРГ является случайным человеком в политике Германии, разрушает свою страну политически и экономически, а также попирает христианские ценности.

Ранее Олаф Шольц заявил, что во времена СССР Украина уже являлась самостоятельным государством, в состав которого входил Крым. Политик также назвал полуостров частью Украинской ССР.