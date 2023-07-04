Минобороны сообщило о бомбардировщиках ВКС России у западных берегов Аляски

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели полет близ побережья Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, причисленные к Восточному военному округу, провели полет близ побережья Аляски, их сопровождали два истребителя, Су-30СМ и Су-35С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов», — говорится в сообщении.

В ходе планового вылета истребители выполнили учебное упражнение по дозаправке в воздухе, внештатных ситуаций не произошло. Отмечается, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявляло, что в зоне ПВО американского штата Аляска были замечены четыре российских военных самолета. Согласно сообщению НОРАД, полет был совершен в международном воздушном пространстве. «Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — подчеркнули военные.