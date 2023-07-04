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13:51, 4 июля 2023Мир

CША пожаловались на российские военные самолеты у Аляски

В CША заявили о полете российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски

Фото: Chief Petty Officer Brandon Raile / U.S. Air Force / AP

Четыре российских военных самолета были замечены в зоне ПВО американского штата Аляска. Об этом в Twitter сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года», — заявили в ведомстве.

Согласно сообщению НОРАД, полет был совершен в международном воздушном пространстве. «Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — подчеркнули военные.

В июне 2023 года Южная Корея подняла в воздух истребители-перехватчики в ответ на вхождение в зону противовоздушной обороны республики восьми боевых самолетов Военно-воздушных сил России и Китайской Народной Республики.

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    Глеб Бажуткин
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