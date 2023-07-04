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21:31, 4 июля 2023Среда обитания

В Toyota задумали вдвое удешевить свои аккумуляторы

В Toyota захотели в два раза снизить стоимость аккумуляторов для электрокаров

Фото: Jordan Vonderhaar / Reuters

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota задумала сделать в два раза дешевле свои аккумуляторы для электрокаров. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Во вторник, 4 июля, компания объявила о планах вдвое снизить размер, стоимость и вес своих аккумуляторов. В Toyota хотят добиться этого, упростив процесс производства материалов. Решение связано с желанием компании коммерциализировать свою технологию твердотельных аккумуляторов в электромобилях. Однако пока они сложны и дороги в производстве. Автопроизводитель планирует запустить массовое производство твердотельных батарей для электромобилей к 2027 или 2028 году.

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«Как для жидких, так и для твердых батарей мы стремимся радикально изменить ситуацию, в то время как современные батареи слишком большие, тяжелые и дорогие. Что касается потенциала, мы будем стремиться сократить вдвое все указанные факторы», — отметил президент центра исследований и разработок Toyota Кейджи Каита.

Ранее председатель правления американского концерна Ford Motor Co. Билл Форд-младший заявил об испуге в США по поводу конкуренции с Китаем. По его словам, страна «пока не совсем готова» конкурировать с КНР в производстве электрокаров.

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    Нина Ташевская
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