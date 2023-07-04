Российские туристы предпочли отечественные курорты зарубежным в 2023 году

Webbankir: почти 42 процента россиян выбрали отечественные курорты для отдыха в 2023 году

Большая часть россиян (41,8 процента) в 2023 году назвали идеальным отдыхом поездку на отечественные курорты. Выбрали поездку за границу вдвое меньше граждан, следует из опроса онлайн-платформы Webbankir, данные которого есть у «Газеты.Ru».

На втором месте у респондентов оказался отпуск на даче или за городом. Подобный формат отдыха выбрали 41 процент опрошенных. Варианты остаться дома или отправиться в экскурсионную поездку по городам страны назвали 24,9 процента и 24 процента соответственно. А 16,5 процента россиян выбрали походы и активный отдых.

При этом зарубежные пляжные курорты выбрали всего 19 процентов респондентов, экскурсионные поездки за границей — 9,9 процента. Более того, 59,1 процента россиян признались, что никогда не отдыхали за рубежом, а 23,9 процента бывали там еще до пандемии коронавируса.

Webbankir провел опрос в июне 2023 года. В нем приняли участие около 2000 человек по всей России.

Ранее российские путешественники назвали главные ошибки, которые они совершили при планировании отдыха в бюджетных отелях Турции. Так, часто туристы, которые выбирали отель по принципу «красивое фото, первая линия, кормят, недорого», были разочарованы плохими номерами.

Еще одна распространенная ошибка постояльцев бюджетных турецких отелей — рассчитывать на хорошее питание по системе «все включено».