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12:20, 3 июля 2023Путешествия

Названы главные ошибки при планировании отдыха в бюджетных отелях Турции

Россияне назвали плохие номера одним из главных разочарований в бюджетных отелях Турции

Фото: Unsplash

Российские путешественники назвали главные ошибки, которые они совершили при планировании отдыха в бюджетных отелях Турции. Своими историями они поделились с РИА Новости.

Как отмечает издание, часто туристы, которые выбирали отель по принципу «красивое фото, первая линия, кормят, недорого», были разочарованы плохими номерами. Так, россиянке Елизавете Агаповой, которая приехала на отдых в Сиде с пожилой матерью, предложили одну кровать, хотя при бронировании были указаны два спальных места.

По просьбе туристок сотрудники отеля переселили их в другой номер, но с одной кроватью и узкой койкой для ребенка. «Причем там не оказалось окон, а свет включался автоматически при любом движении», — рассказала Агапова.

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Чтобы избежать неприятных ситуаций с заселением в некомфортный номер, эксперты советуют выучить несколько фраз по-турецки и привезти в подарок менеджеру отеля шоколадку «Аленка».

Еще одна распространенная ошибка постояльцев бюджетных турецких отелей — рассчитывать на хорошее питание по системе «все включено». Туристка Арина Шашкова призналась, что в курортном городке Конаклы шведский стол состоял из незрелых помидоров, пересоленных оливок, несъедобного соевого мяса и безвкусного жидкого супа.

Испорченного из-за невкусной еды отпуска получится избежать, отказавшись от системы «все включено» в бюджетных отелях. По словам экспертов, выгоднее будет выбрать гостиницу с завтраками, а еду и напитки покупать в местном магазине Migros с недорогим и широким выбором готовых блюд.

Третья ошибка россиян, решивших отдохнуть в бюджетных турецких отелях, — ожидание, что на их территории будет пляж с новыми бесплатными шезлонгами и чистыми полотенцами. «В реальности море в лучшем случае — через дорогу за подземным переходом. Причем кое-где не хватает шезлонгов и зонтиков. У нас их было всего десять на сто с лишним номеров», — пожаловалась россиянка Ирина Петерсон. Чтобы избежать этой проблемы, эксперты советуют привозить с собой пляжные полотенца и бронировать скромный городской отель без претензий на сервис.

Ранее российская туристка побывала в отпуске в Турции и пожаловалась на подорожание местных курортов и изменения в системе «все включено». По словам россиянки, Аланья запомнилась ей навязчивыми турками, дешевой клубникой и платным интернетом. Она посоветовала соотечественникам не искать в популярной курортной стране дешевый отдых, так как цены значительно выросли.

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    Марина Черняк
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