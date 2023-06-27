Россиянка пожаловалась на изменения в системе «все включено» в Турции

«Наш город»: россиянка побывала в Турции и пожаловалась на подорожание курортов

Российская туристка с мужем побывала в отпуске в Турции и пожаловалась на подорожание местных курортов и изменения в системе «все включено». Своим мнением она поделилась с тюменским порталом «Наш город».

По словам россиянки по имени Валентина, Аланья запомнилась ей навязчивыми турками, дешевой клубникой и платным интернетом. Она посоветовала соотечественникам не искать в Турции дешевый отдых, так как цены значительно выросли. «У нас был отель "все включено". Но там такое "включено", что приходилось искать, где бы поесть», — объяснила собеседница издания.

Кроме того, Валентина вспомнила случай, когда к ним в номер в пять утра ворвался сотрудник отеля. «В нашей спальне стоял турок. Он смотрел на нас, говорил что-то на своем языке», — возмутилась туристка. При этом администрация гостиницы поначалу отказалась комментировать инцидент, заявив, что другой постоялец просто ошибся дверью. Позже они все-таки признали вину, отметив, что ворвавшийся в комнату мужчина был представителем персонала.

Еще одна привычка местных жителей, разозлившая путешественницу, — неуважительный тон при общении с гостями. «Они разговаривают с тобой на ты как с другом. Задают слишком неприличные вопросы личного характера. Хотя ты просто пришел поесть в кафе. Меня это очень раздражало», — заключила Валентина.

Ранее стало известно, что турецкий отель Adam&Eve, работающий по системе «только для взрослых», начнет пускать туристов с детьми. Размещение семей в отеле 16+ в Белеке, устраивающем откровенные вечеринки, будет возможно с 1 ноября 2023-го по 31 марта 2024 года. Причины такого решения неизвестны.