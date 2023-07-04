Meta решила запустить аналог Twitter под названием Threads

Американская корпорация Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) планирует запустить новое приложение Threads, которое является аналогом социальной сети Twitter. Оно начнет работать и будет доступно для скачивания уже с 6 июля.

Это приложение будет работать на базе Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Как описывается в App Store, Threads будет местом, где смогут собираться сообщества и обсуждать интересующие их темы. Пользователям будет предоставлена возможность следить за единомышленниками, взаимодействовать с ними, а также делиться своими идеями, мнением и результатами творчества.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг и владелец Twitter Илон Маск начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC. В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации в одном из своих постов в принадлежащей ему социальной сети и Цукерберг ответил, что принимает вызов.

