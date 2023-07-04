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19:36, 4 июля 2023Моя страна

В Башкирии приготовили самую большую в мире ураму

В Башкирии установили мировой рекорд по приготовлению традиционного блюда урама

Фото: страница Фанзиля Чингизова во «ВКонтакте»

В Башкирии приготовили самую большую в мире ураму — традиционное блюдо башкирской кухни. Об этом сообщил глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.

«Яркая, зрелищная композиция из хрустящего лакомства получилась высотой 3,2 метра. Вес составил более 250 килограммов. Выполненная в цветах флага Республики Башкортостан, она поистине украсила мероприятие», — рассказал он.

По словам Чингизова, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан Наталья Чибрикина отметила, что новый рекорд мира будет зафиксирован официально.

«Гульшат Шигабетдиновна поделилась историей старинного забытого рецепта приготовления урамы, вкус которой по достоинству оценили Валентина Матвиенко, Радий и Карине Хабировы, многочисленные гости», — отметил Чингизов.

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    Варвара Кошечкина
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