Врачи предупредили об опасности электросамокатов

Врачи Продеус, Гандельман, Коновалов: езда на электросамокатах травмо- и пожароопасна

Телеведущие и врачи Андрей Продеус, Герман Гандельман и Михаил Коновалов предупредили россиян, что поездки на электросамокатах могут быть травматичны и пожароопасны. О том, как правильно использовать этот вид транспорта, они рассказали в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что неаккуратная езда на электросамокатах может привести к ряду травм, например, черепно-мозговой, и переломам лучевой кости руки. «Когда вы падаете вместе с самокатом, ручка может впиться в живот, что приведет к разрыву внутренних органов», — дополнил этот перечень врач.

Также Коновалов обратил внимание зрителей на то, что иногда электросамокаты выходят из строя. «Если аккумулятор в самокате или его сборка некачественные (...), он может загореться или взорваться», — отметил специалист. Так человек, использующий этот транспорт, может получить ожог. Поэтому, по словам врача, не рекомендуется хранить самокаты дома и перевозить в транспорте.

Продеус объяснил, что при использовании электросамокатов нужно соблюдать технику безопасности. На время поездки необходимо надевать шлем и другую защиту — наколенники и налокотники. Обувь должна быть устойчивой и закрытой, а на самом транспортном средстве надо разместить светоотражающие элементы.

Ранее Продеус развенчал миф о лечении ожогов. Он объяснил, что нанесение на поврежденную ткань сметаны или масла может вызвать инфекционный процесс.