Названо количество перерабатывающих в личное время россиян

Исследование «Авито Работа»: 43% трудящихся россиян перерабатывают в личное время

Сервис «Авито Работа» провел исследования, по результатам которого выяснилось, что 43% имеющих постоянную работу россиян минимум раз в неделю тратят свое личное на решение рабочих вопросов. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования, в рамках которого аналитики изучили отношение россиян к переработкам.

«Среди опрошенных, имеющих постоянную работу (7216 человек), самой большой группой (43%) оказались те, кто полностью или частично подтвердил, что хотя бы раз в неделю посвящает рабочим вопросам своё личное время. Тех, кто с этим утверждением частично или полностью не согласен, набралось меньше — 34%», — констатируют специалисты.

Анализ отношения россиян к выполнению внеурочных зада, однако, показал результаты в другой пропорции. Так, 51% опрошенных отметили, что частично или полностью не поддерживают нарушение графика своих работы и отдыха. При этом 19% респондентов признали, что частично или полностью согласны с необходимостью переработок.

Более того, аналитики задали участникам исследования вопрос о том, какие поводы для обращения с рабочими вопросами в свободное время они считают уважительными. Большая часть опрошенных (40%) в качестве такой причины назвали срочность задачи, в связи с которой к ним обращаются в личное время. Другими ответами респондентов на этот вопрос были: личная просьба руководителя (35%), задача предполагает наличие специфических знаний и навыков (35%), нехватка времени для выполнения задачи в рабочее время (13%), занятость коллег (6%).

Еще одним пунктом опроса стало то, каким образом начальство компенсирует сотрудникам переработки. 40% опрошенных заявили, что компенсация отсутствует. С другой стороны, 37% заявили о денежной компенсации, 22% сообщили, что им могут предоставить дополнительный выходной день, а 10% в случае переработки получают возможность сократить рабочие часы в другой день.

В рамках опроса специалисты проанализировали и отношение респондентов к переработкам в зависимости от их принадлежности к возрастной категории.

«У молодежи в возрасте 18-24 лет готовность поработать из-за нехватки времени в течение дня выше (19%), чем в других возрастных категориях. Причём чем старше опрошенные, тем показатель одобрения ниже. В группах 35-44, 45-54 и 55-64 лет он составляет всего 12%, а в группе 65+ падает до 11%», — говорится в результатах исследования.

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