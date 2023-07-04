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20:46, 4 июля 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о согласованной с генсеком НАТО позиции

Президент Украины Зеленский заявил, что согласовал позиции с генсеком НАТО Столтенбергом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что согласовал позиции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.

«Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сообщил глава государства.

Ранее Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, не дожидаясь саммита, запланированного на 11-12 июля. По его мнению, это могло бы стать стимулом для украинских военных.

Сам украинский президент может и не посетить саммит: по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, его визит в Вильнюс будет зависеть от ситуации на фронте.

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    Алевтина Запольская
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