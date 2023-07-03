На Украине назвали условие визита Зеленского на саммит НАТО

Офис президента Украины: визит Зеленского на саммит НАТО зависит от ситуации на фронте

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который запланирован в Вильнюсе 11-12 июля, будет зависеть от ситуации на фронте. Такое условие назвал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает ТАСС.

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — сказал он.

Никифоров добавил, что в настоящее время окончательное решение не принято. Пресс-секретарь украинского лидера также призвал обратить внимание на заявления Зеленского, который, по его словам, четко описывал эти обстоятельства.

Ранее президент Украины рассказал, что Киев хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. Как отметил Зеленский, он предпочтет более медленный темп контрнаступления украинских войск при меньших потерях. Кроме того, заместитель руководителя офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что глава государства не поедет на июльский саммит НАТО, если Украина не получит приглашение к членству.