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17:09, 5 июля 2023Бывший СССР

Госслужба статистики Украины сообщила о кибератаке

Госслужба статистики Украины сообщила о кибератаке, прекращено предоставление данных ВСУ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Государственная служба статистики Украины сообщила, что подверглась кибератаке, из-за этого было прекращено предоставление данных Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сферах экономики демографии. Об этом заявила пресс-служба ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Из-за нарушения работы мы прекратили предоставление статистических данных органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям. (…) Кроме того, приостановлено предоставление Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники Госслужбы статистики совместно со специалистами CERT-UA пытаются справиться с последствиями кибератаки. Помимо этого, был нарушен централизованный учет деятельности предпринимателей, а также затруднено оказание помощи налоговым органам по контролю работы коммерческих компаний.

Ранее в эфире каналов Украины «Интер» и Zoom прозвучал гимн СССР. Сообщалось, что причиной инцидента стала хакерская атака. В эфире «Интера» гимн зазвучал на фоне черного экрана с логотипом канала. Молодежный канал Zoom показывал заставку с изображением советского флага.

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    Кристина Есикова
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