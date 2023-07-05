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14:26, 5 июля 2023Культура

В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли наркотики

В квартире актера из сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова нашли 22 свертка с марихуаной

Кадр: Сериал «Чикатило»

Дома у актера из сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова нашли наркотики. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По версии следствия, 24-летний артист мог хранить в собственной квартире большое количество свертков с марихуаной. Малькова также подозревают в выращивании растения.

«Житель Москвы сообщил полицейским, что в его доме производят наркотики. В квартире, где проживает актер Мальков, обнаружили 22 свертка с каннабисом. При себе у молодого человека также нашли больше грамма марихуаны», — заявил источник. Отмечается также, что в отношении актера возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о задержании актрисы и звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева. 16 июня полицейские остановили супругов в Москве. При осмотре салона сотрудниками правопорядка были обнаружены похожие на наркотики вещества.

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    Сергей Равин
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