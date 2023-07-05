Фото 60-летней Деми Мур в бикини восхитило фанатов

60-летняя актриса Деми Мур снялась в бикини и показала стройную фигуру

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 60-летняя знаменитость показала стройную фигуру в голубом бикини, оформленном абстрактным принтом и тонкими завязками. Свой образ она дополнила синим кулоном и солнцезащитными очками. Кроме того, звезда поделилась видеороликом, на котором она запечатлена прыгающей на водяном матрасе.

Поклонники удивились моложавой внешности актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 134 тысячи лайков. «Ты выглядишь так молодо!», «Какая ты красивая», «Что за прекрасное тело», «Ты такая милая и удивительная», «Где ты нашла источник молодости?» — высказывались они.

В апреле Деми Мур также порадовала фанатов снимками в купальнике. Тогда на опубликованном фото знаменитость позировала, лежа на диване на свежем воздухе с заведенными за голову руками. На ней было леопардовое бикини с треугольными чашками и завязками на бедрах, которое подчеркивало ее стройную фигуру.