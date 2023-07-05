В России решили сэкономить на борьбе с нелегальным алкоголем

«Ведомости»: правительство поддержало упрощенное уничтожение контрафактного алкоголя

Правительство России поддержало законопроект, упрощающий процедуру уничтожения изъятого правоохранительными органами контрафактного алкоголя. Решение позволит значительно сэкономить средства на его хранении, в настоящее время бюджет тратит на эти цели 840 миллионов рублей каждый год, пишут «Ведомости».

Авторами поправок в статью 82 Уголовно-процессуального кодекса стали группа депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов и глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

В настоящее время закон допускает передачу нелегального алкоголя на хранение, а в случае принятия документа список действий после проведения исследований ограничится уничтожением, утилизацией или реализацией в соответствии с решением суда. Для материалов уголовного дела достаточно будет приложить образец.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что по состоянию на 13 января 2023 года на складах хранилось более 70 тысяч тонн изъятого алкоголя и оборудования для его производства. Из них более 50 тысяч тонн остаются там три года или дольше. В случае уничтожения контрафакта можно было бы экономить 70 миллионов рублей каждый месяц.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что процедуру уничтожения суррогатов следует максимально упростить, чтобы обращение с ней не занимало больше месяца. При этом эксперт указал, что дело не только в экономии, нужно еще и уменьшить вероятность ее незаконной продажи.

В начале июня в разных регионах России было зафиксировано более 100 случаев отравления сидром «Мистер Сидр». Как показало расследование, при его приготовлении использовался метанол, украденный со складов МВД при содействии сотрудников полиции.