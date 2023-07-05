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01:30, 5 июля 2023Бывший СССР

При обстреле Макеевки украинскими военными погиб мужчина

При обстреле Макеевки украинскими военными погиб 62-летний мужчина

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В результате обстрела украинскими военными Макеевки погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров в беседе с РИА Новости.

«Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар», — сказал Ключаров.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.

Ранее сообщалось, что в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города. Кроме того, взрывы прогремели в Макеевке.

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    Марина Совина
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