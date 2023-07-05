В Москве придумали способ проводить диспансеризацию по-новому

В Москве разработали мобильный комплекс для проведения выездных диспансеризаций

В Москве придумали способ проводить медицинский осмотр по-новому — столичная компания ООО «Нобилис» разработала расширенный мобильный комплекс для проведения выездных диспансеризаций. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Благодаря его компактности пройти предрейсовое или предсменное обследование можно в любом удобном месте. В год компания планирует выпускать не менее 100 комплексов», — заявил Овчинский, уточнив, что переносное устройство весит около 20 килограммов.

Комплекс оперативно устанавливает личность обследуемого — данные сотрудников предварительно загружают в информационную базу. Устройство может измерить температуру тела, вес, рост, артериальное и глазное давление, провести электрокардиографию и спирометрию. Полученные данные заносятся в медицинскую информационную систему, весь процесс полностью автоматизирован.

Генеральный директор компании Сергей Чинилов отметил, что для разработки расширенного комплекса для диспансеризации ООО «Нобилис» использовала полученный ранее опыт — до этого предприятие выпускало комплексы предрейсовых, предсменных, послерейсовых и послесменных медицинских осмотров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к началу 2023 года к программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи подключили 45 стационаров столицы. Дополнительное обучение и тренировочные программы прошли тысячи врачей.