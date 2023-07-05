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18:09, 5 июля 2023Путешествия

Женщина-пилот перечислила самые неприятные ситуации на работе

The Sun: женщина-пилот пожаловалась, что не успевает пообедать между долгими рейсами

Кадр: @SABRINALEEJ / TikTok

Женщина-пилот неназванной иностранной авиакомпании пожаловалась, что не успевает пообедать в аэропорту за короткий промежуток времени между долгими рейсами. Она записала видео в TikTok, в котором перечислила другие неприятные ситуации на работе, на ролик обратило внимание издание The Sun.

22-летняя Сабрина Джонсон (Sabrina Johnson) призналась, что она не «большая жалобщица» и что она не так давно работает пилотом, чтобы столкнуться с серьезными проблемами. Но некоторые вещи все же ее расстраивают.

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По словам Джонсон, интенсивная профессиональная подготовка лишила ее сил. «Обучение было тем, что я больше всего ненавидела в работе в авиакомпании», — посетовала она, добавив, что из-за пандемии этот процесс растянулся до четырех месяцев.

Кроме того, пилот призналась, что не любит краткосрочные ночевки между рейсами. «Например, когда у меня есть только 10 или 11 часов. И еще я ненавижу, когда нас задерживают на рейс — например, у меня было 15 часов, а осталось только 11», — рассказала Джонсон. Однако пилот подчеркнула, что ей все-таки нравится ее работа, поэтому она создает о ней контент в соцсетях.

Ранее пилот частного самолета рассказала о самых странных просьбах VIP-пассажиров и раскрыла стоимость перелетов на бизнес-джетах. По словам пилота, на одном из рейсов ее попросили «раскачивать самолет вверх и вниз», чтобы во время танцев на борту это помогало пассажирам двигаться в такт музыке.

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    Марина Черняк
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