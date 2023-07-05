Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 5 июля произошла отмена и задержка 22 рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 5 июля, произошла отмена и задержка 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты четырех воздушных судов, четыре авиарейса отменили. В Домодедово задержали 11 рейсов, в Шереметьево — три.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в июле летевший в Чечню самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Москвы — Грозный.

