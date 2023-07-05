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18:37, 5 июля 2023Моя страна

Жители Брянской области пожаловались на лошадей на детской площадке

В Брянской области местные жители пожаловались на отдыхающих на детской площадке лошадей

Фото: Anthony Rae / Unsplash

В поселении Большое Полпино Брянской области лошади заняли детскую площадку, чем напугали местных жителей. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу администрации поселения.

Несколько скакунов отдыхали у горки и песочницы. Местные жители пожаловались на бездействия местной администрации, которая находится рядом с детской площадкой.

Однако в пресс-службе сообщили, что не могут повлиять на ситуацию. Дело в том, что в законе о содержании домашних животных существует административное наказание за безнадзорный выгул только кошек и собак. Представители крупного рогатого скота в законе не прописаны, поэтому их собственников нельзя привлечь к административной ответственности. «Даже если выявляем людей, беседы, конечно, проводим профилактические, вместе с полицией. Не более того», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что к настоящему времени лошади покинули детскую площадку.

Ранее сообщалось, что жители Перми заметили у торгового центра овцу. Возможный владелец животного попросил сообщить о его местоположении.

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    Алиса Удовик
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