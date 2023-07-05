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12:21, 5 июля 2023Экономика

Российским компаниям разрешили продолжать скрывать информацию

Правительство определило перечень информации, которую компании смогут не раскрывать

Фото: Unsplash

Правительство России определило перечень информации, которую компаниям-эмитентам ценных бумаг разрешено не раскрывать в целях защиты от санкций, сообщается на сайте кабмина.

В перечень, утвержденный правительственным постановлением, вошли сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте и совершенных сделках. Помимо этого, в список попала информация о сегментах деятельности компаний в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.

Документ определяет и перечень оснований, при наличии которых можно будет ограничивать раскрытие указанных данных. Среди них действующие в отношении компании или организации ограничительные меры, наличие статуса уполномоченного банка, работа на территории новых российских регионов.

В марте 2022 года власти разрешили российским компаниям до 31 декабря засекречивать отчетность, чтобы снизить санкционные риски. В конце года срок действия решения продлили до 1 июля 2023 года. По результатам опроса компаний, торгующихся на российском рынке акций, в апреле стало известно, что 23 процента из них не планируют раскрывать финансовые результаты в 2023 году, а 49 процентов продолжат публиковать данные в полном объеме.

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    Дмитрий Воронин
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