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09:31, 5 июля 2023Наука и техника

Орбиту МКС подняли на 3,25 километра

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 3,25 километра

Фото: Роскосмос

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,25 километра. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Поднятие орбиты провел пристыкованный к МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», двигатели которого включились в 00:17 и проработали 1130,8 секунды. «После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 километра и составила 417,9 километра над поверхностью нашей планеты», — пишет госкорпорация.

Плановая коррекция орбиты предшествует запуску пилотируемого космического корабля «Союза МС-24» и посадке «Союза МС-23».

Ранее орбиту МКС поднимали в середине июня.

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    Иван Потапов
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