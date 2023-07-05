«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 3,25 километра

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,25 километра. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Поднятие орбиты провел пристыкованный к МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», двигатели которого включились в 00:17 и проработали 1130,8 секунды. «После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 километра и составила 417,9 километра над поверхностью нашей планеты», — пишет госкорпорация.

Плановая коррекция орбиты предшествует запуску пилотируемого космического корабля «Союза МС-24» и посадке «Союза МС-23».

Ранее орбиту МКС поднимали в середине июня.