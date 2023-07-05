Врач опровергла популярный миф о варенье

Диетолог Гридина: после термической обработки ягод в варенье почти не остается витаминов

Вопреки расхожему мнению, после термической обработки ягод и фруктов в варенье почти все витамины разрушаются. Популярный миф об этом продукте опровергла врач-диетолог Наталия Гридина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, варенье — это фактически жидкий сахар со вкусом фруктов и ягод, при этом полезных веществ в нем практически не остается. Лишь некоторые компоненты могут сделать этот продукт полезнее. К ним Гридина отнесла клюкву и цитрусовые, в которых даже после термической обработки остается достаточное количество витамина С, а также варенье из айвы и ананасов, благоприятно влияющее на работу желудочно-кишечного тракта.

Также полезным диетолог признала малиновое варенье. «Дело в том, что в нем содержится салициловая кислота, которая также входит в состав средств против гриппа и простуды», — заключила Гридина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что от некоторых ингредиентов стоит отказаться при приготовлении окрошки, чтобы блюдо было полезным и безопасным. Так, если добавить в блюдо колбасные изделия, то это увеличит в нем количество насыщенных жиров, уверена специалистка.