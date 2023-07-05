Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:22, 5 июля 2023Забота о себе

Врач опровергла популярный миф о варенье

Диетолог Гридина: после термической обработки ягод в варенье почти не остается витаминов

Фото: Elena Leya / Unsplash

Вопреки расхожему мнению, после термической обработки ягод и фруктов в варенье почти все витамины разрушаются. Популярный миф об этом продукте опровергла врач-диетолог Наталия Гридина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, варенье — это фактически жидкий сахар со вкусом фруктов и ягод, при этом полезных веществ в нем практически не остается. Лишь некоторые компоненты могут сделать этот продукт полезнее. К ним Гридина отнесла клюкву и цитрусовые, в которых даже после термической обработки остается достаточное количество витамина С, а также варенье из айвы и ананасов, благоприятно влияющее на работу желудочно-кишечного тракта.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Также полезным диетолог признала малиновое варенье. «Дело в том, что в нем содержится салициловая кислота, которая также входит в состав средств против гриппа и простуды», — заключила Гридина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что от некоторых ингредиентов стоит отказаться при приготовлении окрошки, чтобы блюдо было полезным и безопасным. Так, если добавить в блюдо колбасные изделия, то это увеличит в нем количество насыщенных жиров, уверена специалистка.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о состоянии российской армии

    Жительница Подмосковья выбросила в колодец труп и подожгла его

    Врач опровергла популярный миф о варенье

    Боец украинского батальона «Сич» Игорь Гуменюк совершил самоподрыв

    Российская велогонщица опровергла новость о решении выступать за Сирию

    Россиян предупредили об опасности просроченных стройматериалов

    Перечислены самые популярные должности у москвичей без опыта работы

    Минобороны сообщило о начале учений с Ту-160 и Ту-95МС

    Россиянам назвали способ прославиться с помощью соцсети

    Российская блогерша рассказала об интимных отношениях на съемках реалити-шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости