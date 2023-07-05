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17:09, 5 июля 2023Моя страна

В Хабаровске стартовал фестиваль театров кукол Дальнего Востока

Межрегиональный фестиваль театров кукол ДФО открылся в Хабаровске в среду

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Хабаровске в среду, 5 июля, стартовал межрегиональный фестиваль театров кукол Дальневосточного федерального округа (ДФО). Как уточняет ТАСС, мероприятие открыл спектакль хабаровского коллектива.

Отмечается, что мероприятие проводится по проекту «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае». Оно приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

«Мы планируем, что фестиваль будет масштабироваться и выйдет за рамки Дальнего Востока и России. В перспективе [предполагается участие] наших соседей из Китая, стран Азии», — рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин, добавив, что праздник будет проводиться каждые два года.

Ранее сообщалось, что в Керчи День рыбака отпразднуют с гастрономическим фестивалем и экскурсиями.

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