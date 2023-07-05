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02:36, 5 июля 2023Бывший СССР

В пригороде Харькова прогремели два взрыва

«Суспильне»: два взрыва прогремели в пригороде Харькова
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Два взрыва прогремели в пригороде Харькова. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» в Telegram-канале.

Власти Украины ранее сообщали, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.

4 июля сообщалось, что в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города.

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    Марина Совина
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