В пригороде Харькова прогремели два взрыва
«Суспильне»: два взрыва прогремели в пригороде ХарьковаСюжетВзрывы в Харькове:
Два взрыва прогремели в пригороде Харькова. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» в Telegram-канале.
Власти Украины ранее сообщали, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.
4 июля сообщалось, что в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города.