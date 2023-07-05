В пригороде Харькова прогремели два взрыва

«Суспильне»: два взрыва прогремели в пригороде Харькова

Два взрыва прогремели в пригороде Харькова. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» в Telegram-канале.

Власти Украины ранее сообщали, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.

4 июля сообщалось, что в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города.