Гость связал россиянку поясом от кимоно и ограбил ее

В Петербурге гость связал женщину поясом от кимоно и ограбил ее на 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 38-летний ранее судимый мужчина связал поясом от кимоно и ограбил 39-летнюю знакомую у нее дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что мужчина был у нее в гостях, когда вдруг напал и стал ее связывать. После этого он достал нож и угрозами получил доступ к телефону. Со счета женщины грабитель перевел 203 тысячи рублей и скрылся вместе с телефоном. В настоящее время мужчину разыскивают, возбуждено уголовное дело о разбое. Установлено, что ранее он привлекался по статьям о мошенничестве, краже, наркотиках и причинении тяжкого вреда здоровью. Год назад его помиловали и освободили из колонии.

Ранее сообщалось, что двое жителей Новосибирска получили по полтора года за ограбление незнакомца на вокзале.