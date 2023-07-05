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22:32, 5 июля 2023Мир

Экс-советник Кучмы раскрыл план Зеленского по контрнаступлению

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о планах Зеленского наступать несмотря на потери ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин раскрыл план Киева по контрнаступлению ВСУ и подчеркнул, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы наступать любой ценой, несмотря на потери.

«Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет», — заявил политик.

Если ВСУ используют главные силы в боевых действиях, это уничтожит все боеспособные подразделения, оставшиеся у Киева.

Ранее Зеленский не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать». Однако позже он признал, что прогресс контрнаступления оказался медленнее, чем ожидалось.

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    Марина Совина
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