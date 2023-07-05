Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:50, 5 июля 2023Моя страна

В Туле к 100-летию Кукрыниксов представили картины Михаила Куприянова

К юбилею Кукрыниксов в Туле представили 24 картины Михаила Куприянова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

В Тульском музее Порфирия Крылова к 100-летию содружества Кукрыниксов представили 24 картины Михаила Куприянова. Как уточняет со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Тульского музейного объединения» Марину Кузину ТАСС, основную часть представленных полотен составляют произведения, переданные в дар коллекционером Владимиром Некрасовым.

Собеседница агентства пояснила, что изначально музей владел лишь тремя работами Куприянова, однако в 2021 году крупный бизнесмен Владимир Некрасов передал представителям культурного учреждения свою коллекцию, в которой были и работы Куприянова.

«Теперь, в честь 100-летия Кукрыниксов, мы представляем их публике», — сказала Кузина.

По словам заведующей музеем Порфирия Крылова Ольги Кузнецовой, в экспозиции представлены 24 картины, при этом 14 из них — живопись, а остальные — графика. Все желающие смогут посетить выставку до 31 октября.

Ранее сообщалось, что в Керчи 8 и 9 июля пройдет празднование Дня рыбака с гастрономическим фестивалем.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В киевском суде произошли взрыв и перестрелка

    Саакашвили рассказал о запросе Киева для его экстрадиции

    Оценен рост цен на УАЗ «Патриот» более чем за 10 лет

    Обезьян сделали рабами из-за веганов

    Переполненность пляжей Анапы объяснили

    В России не хватило места для вернувшихся из-за рубежа яхт

    Сотрудница УК прочла «Отче наш» в ответ на просьбу устранить аварию

    Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев

    Названа уловка США при поставке вооружений на Украину

    Пьяный водитель избил попытавшегося его задержать полицейского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости