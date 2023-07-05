В Туле к 100-летию Кукрыниксов представили картины Михаила Куприянова

К юбилею Кукрыниксов в Туле представили 24 картины Михаила Куприянова

В Тульском музее Порфирия Крылова к 100-летию содружества Кукрыниксов представили 24 картины Михаила Куприянова. Как уточняет со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Тульского музейного объединения» Марину Кузину ТАСС, основную часть представленных полотен составляют произведения, переданные в дар коллекционером Владимиром Некрасовым.

Собеседница агентства пояснила, что изначально музей владел лишь тремя работами Куприянова, однако в 2021 году крупный бизнесмен Владимир Некрасов передал представителям культурного учреждения свою коллекцию, в которой были и работы Куприянова.

«Теперь, в честь 100-летия Кукрыниксов, мы представляем их публике», — сказала Кузина.

По словам заведующей музеем Порфирия Крылова Ольги Кузнецовой, в экспозиции представлены 24 картины, при этом 14 из них — живопись, а остальные — графика. Все желающие смогут посетить выставку до 31 октября.

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