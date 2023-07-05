Стало известно о попытке прорыва ВСУ на участке Сватово — Кременная

Марочко заявил, что ВСУ пытаются прорвать оборону России на участке Сватово — Кременная

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после восстановления подразделений предпринимают попытки прорвать российскую оборону на участке Сватово — Кременная. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в штурмах участвуют не только «традиционные» подразделения, но также свежие силы, которые прибыли на усиление.

По словам Марочко, действия украинского командования объясняются отсутствием весомых результатов на южном направлении боевых действий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление на запорожском направлении. Они перебрасывают силы в район населенного пункта Степногорск.