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09:11, 5 июля 2023Спорт

Макгрегора раскритиковали за твит в годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова ответил Конору Макгрегору на твит о «мертвых врагах»

Фото: Evgenia Novozhenina / РИА Новости

Ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора раскритиковали за публикацию в годовщину смерти российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Позднее спортсмен удалил пост со своей страницы в Twitter, однако в сети доступны скриншоты сообщения.

Сын Абдулманапа Нурмагомедова Хабиб — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Макгрегор ответил на вопрос подписчика о том, что помогает его психическому здоровью, словами «мертвые враги». «Единственное, что ты убил, — это твой ликер», — ответил ирландцу бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Кроме того, критические сообщения спортсмену писали другие пользователи сети.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне UFC в октябре 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде: россиянин применил удушающий прием сзади, при этом оказав давление и на челюсть оппонента, что вынудило ирландского бойца сдаться. После этого вне октагона началась драка между секундантами и бойцами. За это спортсменов наказали штрафами и дисквалификацией.

Хабиб Нурмагомедов трижды защитил титул UFC, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

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    Андрей Стрельцов
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