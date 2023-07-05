Врач оценила полезность необычной техники массажа от головной боли и мигрени

Терапевт Филиппа Кей усомнилась в полезности таскания за волосы при мигрени

Врач-терапевт Филиппа Кей оценила новую технику массажа для снятия головной боли. Мнение специалистки приводит Metro.

Необычный способ избавиться от мигрени прославился благодаря роликам, которые публикует в TikTok массажный салон Leef Massage, работающий в Лос-Анджелесе. В них демонстрируется, как массажист хватает и тянет за волосы своих клиентов. По его мнению, это помогает при мигренях или головных болях.

Терапевт Филиппа Кей усомнилась в полезности подобной техники массажа. По ее словам, нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить эффективность таскания за волосы при мигрени.

Терапевт посоветовала при регулярных головных болях обратиться к врачу, который определит причину этого состояния и поможет подобрать обезболивающие средства. Тем, у кого мигрень диагностирована, Кей рекомендовала завести дневник и записывать в него информацию о приступах. По ее словам, это поможет вычислить триггеры, которые их запускают.

Ранее врач, основатель Университета интегративной психологии Анна Протасова подсказала способы уменьшить головную боль без таблеток. По ее мнению, легкие телесные практики способны помочь победить головную боль.