Журналистку Милашину доставили в московскую больницу со множественными ушибами

Венедиктов: Милашину после избиения в Чечне госпитализировали со множественными ушибами

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину после избиения в Чечне доставили в столичную больницу со множественными ушибами. Об этом сообщил РИА Новости бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Он разъяснил, что до перелета журналистку и адвоката Александра Немова наблюдали и грозненские, и бесланские врачи.

В беседе с ТАСС Венедиктов уточнил, что Милашина и Немов находятся в Боткинской больнице.

Сотрудница «Новой газеты» выразила благодарность всем докторам, отметил он. «Рвется продолжать работу, но врачи и Дмитрий Муратов настояли на госпитализации», — резюмировал Венедиктов.

Вооруженные неизвестные избили Милашину и Немова в Грозном 4 июля. Журналистку обрили налысо и облили зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в Москву спецрейсом.

О происшествии в Чечне доложили президенту России Владимиру Путину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в ситуации с избиением журналистки и правозащитника требуется проверка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента дал поручения силовикам. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру и региональное управление СКР.