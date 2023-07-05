Оценены последствия увеличения МРОТ в России

Эксперты: ускоренная индексация МРОТ может привести к сокращению рабочих мест и соцпакетов

Ускоренная индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), которую запланировали российские власти, может привести к различным последствиям — как положительным, так и отрицательным. О главных плюсах и минусах роста МРОТ на 18,5 процента к 2024 году и планов российских властей по двукратному увеличению показателя к 2030-му сообщил РБК со ссылкой на отраслевых экспертов.

Среди положительных последствий подобной инициативы профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал стимулирование предприятий внедрять новые технологии и оборудование, а также возможный рост производительности труда работников за счет повышения зарплат. Однако из-за особенностей российского рынка, для которого характерна значительная доля дешевой рабочей силы, заставить компании больше вкладываться в изменение условий труда будет крайне сложно.

Более вероятным сценарием, по его мнению, станет сокращение численности штата сотрудников с целью оптимизации расходов, а также снижение зависимости от ее нехватки. Однако и в этом случае могут возникнуть определенные трудности из-за сохраняющегося кадрового дефицита на российском рынке.

Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина среди возможных последствий ускоренной индексации МРОТ назвала возможное снижение различных издержек предприятий и компаний. Среди наиболее вероятных — сокращение размера социальных пакетов для сотрудников, а также уменьшение премий для топ-менеджеров. Негативные последствия также могут прочувствовать на себе молодежь, работники с низким уровнем образования и занятые неполное время, которые рискуют из-за роста минимальных зарплат потерять формальную занятость и перейти в неформальный сектор.

Ранее Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о повышении МРОТ на 18,5 процента. Согласно инициативе, показатель должен будет увеличиться до 19 242 рублей в месяц с начала 2024 года. В свою очередь, президент Владимир Путин говорил о планах повысить вдвое минимальный уровень оплаты труда в номинальном выражении к 2030-му.

Юрист Европейской юридической службы Станислав Огородников утверждал, что увеличение МРОТ приведет к росту ряда социальных выплат. Ускоренная индексация, в частности, повлияет на сумму пособий по беременности и родам работающим женщинам, а также на размер декретных и больничных выплат для самозанятых.