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18:48, 5 июля 2023Среда обитания

Назван способ не платить долг по ипотеке за унаследованную квартиру

Юрист Данильченко: платить ипотеку за наследуемое жилье не надо, если был страховой случай

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

При получении в наследство купленной в ипотеку квартиры россияне не всегда обязаны выплачивать за нее кредит. Способы избежать чужого долга назвала россиянам председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат Виктория Данильченко, пишет «Российская газета».

«В состав наследства входят не только права на недвижимость и другие вещи, но и обязанности, иначе говоря, долги. То есть нельзя принять имущество и одновременно отказаться от обязанностей или долгов наследодателя», — пояснила юрист.

Однако платить ипотеку за предыдущего собственника жилья не придется, если его уход из жизни оказался страховым случаем. Если это удастся подтвердить, то долг по кредиту будет покрывать страховая компания, а наследники получат недвижимость без обременения. Если наследодателя не стало по не предусмотренным в договоре причинам, то его обязательства все-таки перейдут на новых хозяев квартиры.

Ранее россиян предупредили о наследовании долгов по оплате коммунальных услуг и взносам на капремонт вместе с квартирой. В случае если новый владелец жилья не хочет закрывать долги предыдущего, то он должен написать официальный отказ от всех объектов — то есть унаследовать находящиеся в квартире мебель и прочие вещи отдельно он не сможет.

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    Нина Ташевская
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