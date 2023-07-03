Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:20, 3 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о наследовании долгов вместе с квартирой

Нотариус Фрик: вместе с квартирой можно унаследовать долги по ЖКХ

Фото: Scott Graham / Unsplash

Получив в наследство квартиру, россиянин может также унаследовать вместе с ней и долги по оплате коммунальных услуг, а также по взносам на капремонт и ипотеке. Об этом предупредила член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Ольга Фрик. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт объяснила, что к наследству относится не только имущество наследодателя, но также его долги и обязательства. В список входит задолженность по оплате услуг ЖКХ, взносам за капремонт дома, платежи по ипотеке. «Был случай, когда наследодатель при жизни, планируя приобрести дом, внес за него задаток, но умер и не успел заключить договор купли-продажи. В результате к наследникам перешла обязанность умершего приобрести этот дом, либо они должны были оставить задаток продавцу», — рассказала Фрик.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023

При этом к наследнику не переходят обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. К ним относятся алименты или возмещение вреда. В случае если наследник не хочет закрывать долги бывшего владельца имущества, то он должен написать официальный отказ от объектов.

Ранее россиян предупредили, что риск потерять наследство увеличивается, если пропустить официальный срок его получения без уважительной причины. Срок принятия наследства составляет шесть месяцев. Если не получить имущество в указанный период, то вопрос будет решаться в суде.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала готовившего покушение на главу Крыма Аксенова россиянина

    55-летняя Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты

    Назван самый разбогатевший российский миллиардер

    Разработана съедобная замена пластиковым упаковкам

    Министр обороны Китая встретился с главкомом ВМФ России

    Виктория Боня решила сделать пластику за 19 миллионов рублей

    Российские следователи начали расследование обстрела Горловки ВСУ

    Определены города России с подорожавшей «вторичкой»

    Двое мужчин получили по полтора года колонии за ограбление россиянина на вокзале

    У россиян появился бюджетный способ попасть в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости