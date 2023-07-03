Россиян предупредили о наследовании долгов вместе с квартирой

Нотариус Фрик: вместе с квартирой можно унаследовать долги по ЖКХ

Получив в наследство квартиру, россиянин может также унаследовать вместе с ней и долги по оплате коммунальных услуг, а также по взносам на капремонт и ипотеке. Об этом предупредила член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Ольга Фрик. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт объяснила, что к наследству относится не только имущество наследодателя, но также его долги и обязательства. В список входит задолженность по оплате услуг ЖКХ, взносам за капремонт дома, платежи по ипотеке. «Был случай, когда наследодатель при жизни, планируя приобрести дом, внес за него задаток, но умер и не успел заключить договор купли-продажи. В результате к наследникам перешла обязанность умершего приобрести этот дом, либо они должны были оставить задаток продавцу», — рассказала Фрик.

При этом к наследнику не переходят обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. К ним относятся алименты или возмещение вреда. В случае если наследник не хочет закрывать долги бывшего владельца имущества, то он должен написать официальный отказ от объектов.

Ранее россиян предупредили, что риск потерять наследство увеличивается, если пропустить официальный срок его получения без уважительной причины. Срок принятия наследства составляет шесть месяцев. Если не получить имущество в указанный период, то вопрос будет решаться в суде.