В России девушка упала под гребной винт движущегося катера и попала на видео

В Петербурге девушка упала с катера во время речной прогулки и попала на видео

В Петербурге девушка упала в Неву во время речной прогулки на катере. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно четырех девушек, танцующих на корме судна. Они одновременно опираются на поручень, отделяющий площадку от моторной части. Под их весом конструкция складывается назад, и одна из девушек падает в реку прямо под работающий гребной винт.

Автор видео — муж оказавшейся за бортом девушки — сам бросается в воду, чтобы спасти ее. По данным канала, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве мужчина упал с расположенного в центре города Крымского моста. Человека в воде заметили охранники городского парка и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вытащили мужчину из воды.