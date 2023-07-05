Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 5 июля 2023Россия

В России девушка упала под гребной винт движущегося катера и попала на видео

В Петербурге девушка упала с катера во время речной прогулки и попала на видео

В Петербурге девушка упала в Неву во время речной прогулки на катере. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно четырех девушек, танцующих на корме судна. Они одновременно опираются на поручень, отделяющий площадку от моторной части. Под их весом конструкция складывается назад, и одна из девушек падает в реку прямо под работающий гребной винт.

Автор видео — муж оказавшейся за бортом девушки — сам бросается в воду, чтобы спасти ее. По данным канала, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве мужчина упал с расположенного в центре города Крымского моста. Человека в воде заметили охранники городского парка и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вытащили мужчину из воды.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Вероятность роста курса доллара до 100 рублей оценили

    В центре Млечного Пути обнаружили реликтовые звезды

    Школьница потерялась в лесу на два дня и спаслась благодаря фотографии

    Сын Кости Цзю оценил отказ американского боксера от поединка с ним

    Раскрыто дело 18-летней давности о двойном изнасиловании

    В сбросе воды с АЭС «Фукусима» нашли угрозу экономике

    В России девушка упала под гребной винт движущегося катера и попала на видео

    В России объяснили отставание нефтегазовых доходов от плана

    Российского адвоката осудили на три года за аферу на 7,4 миллиона рублей

    Блогерша раскрыла быстрый способ бритья ног

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости