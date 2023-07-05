В США предложили запретить искусственному интеллекту управлять ядерным оружием

Fox: в Конгрессе США хотят запретить искусственному интеллекту управлять ядерным оружием

Член Палаты представителей США от Калифорнии Тед Лью предлагает принять поправку, которая запретит искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Об этом пишет Fox News.

Конгрессмен предложил поправку к законопроекту об оборонной политике в 2024 году. Она должна потребовать от Пентагона создать систему, обеспечивающую «значительный человеческий контроль для запуска ядерного оружия».

В поправке сказано, что люди должны иметь последнее слово при выборе цели для ядерного оружия, в том числе когда, где и как она будет поражена. Поправка Лью не единственная к законопроекту об оборонной политике от 2024 года, которая касается искусственного интеллекта. Это говорит о том, что в США действительно озабочены контролем над стратегическими вооружениями, пишет Fox News.

Ранее Счетная палата правительства США опубликовала рекомендации к Министерству обороны о необходимости выпустить руководство по использованию искусственного интеллекта. В нем сказано, что использование нейросетей не только открывает новые возможности, но и создает «дополнительные проблемы».