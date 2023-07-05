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10:57, 5 июля 2023Мир

В США предложили запретить искусственному интеллекту управлять ядерным оружием

Fox: в Конгрессе США хотят запретить искусственному интеллекту управлять ядерным оружием

Фото: Charlie Riedel / AP

Член Палаты представителей США от Калифорнии Тед Лью предлагает принять поправку, которая запретит искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Об этом пишет Fox News.

Конгрессмен предложил поправку к законопроекту об оборонной политике в 2024 году. Она должна потребовать от Пентагона создать систему, обеспечивающую «значительный человеческий контроль для запуска ядерного оружия».

В поправке сказано, что люди должны иметь последнее слово при выборе цели для ядерного оружия, в том числе когда, где и как она будет поражена. Поправка Лью не единственная к законопроекту об оборонной политике от 2024 года, которая касается искусственного интеллекта. Это говорит о том, что в США действительно озабочены контролем над стратегическими вооружениями, пишет Fox News.

Ранее Счетная палата правительства США опубликовала рекомендации к Министерству обороны о необходимости выпустить руководство по использованию искусственного интеллекта. В нем сказано, что использование нейросетей не только открывает новые возможности, но и создает «дополнительные проблемы».

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    Александр Слабиев
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