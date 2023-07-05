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17:41, 5 июля 2023Наука и техника

В центре Млечного Пути обнаружили реликтовые звезды

Астрономическая служба PIGS обнаружила реликтовые звезды в центре Млечного Пути

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Международная группа ученых обнаружила группу реликтовых звезд в ядре Млечного Пути, которые медленно вращаются вокруг центра галактики. Результаты исследования были представлены на конференции National Astronomy Meeting 2023 в Кардиффском университете. Пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.

Наблюдения проводились в рамках астрономической службы Pristine Inner Galaxy Survey (PIGS), целью которой является наиболее полное описание старых, бедных металлами звезд в центре Млечного Пути. Астрономы воспользовались телескопом CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope) на горе Мауна-Кеа на Гавайях, чтобы отобрать звезды-кандидаты. Позднее природа объектов была подтверждена спектроскопическими наблюдениями с помощью телескопа AAT (Anglo-Australian Telescope) в Австралии.

Полученные данные были совмещены с данными космического телескопа Gaia, чтобы определить, как эти звезды движутся через Млечный Путь. Оказалось, что чем старше звезды, тем более хаотично они перемещаются, однако в целом все они вращаются вокруг центра галактики. Многие из них проводят большую часть своей жизни во внутренних регионах галактики — условной сферы, чей радиус достигает лишь половины расстояния от центра Млечного Пути до Солнца.

Эти звезды в основном состоят из водорода и гелия и содержат гораздо меньшее количество более тяжелых элементов, чем относительно молодые звезды, такие как Солнце. Некоторые из обнаруженных звезд были рождены в первый миллиард лет после Большого взрыва, поэтому они представляют собой «отпечатки» процессов, происходящих при формировании галактик.

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    Александр Еникеев
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