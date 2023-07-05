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16:44, 6 июля 2023Ценности

68-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

68-летняя блогерша Мелисса без глубоких морщин рассказала, что умывается жесткой мочалкой

Кадр: @msmelissa55 / TikTok

Блогерша зрелого возраста Мелисса (фамилия неизвестна) из Теннесси, США, раскрыла секреты моложавой внешности и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 94,9 тысячи подписчиков.

68-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @msmelissa55 продемонстрировала лицо без косметических средств, на котором отсутствуют глубокие морщины. По словам юзерши, сохранить такой внешний вид ей помогают простые правила домашнего ухода.

В первую очередь женщина рассказала, что умывается с помощью самостоятельно связанной жесткой мочалки, которая помогает отшелушивать ороговевший слой кожи. Помимо этого, она призналась, что регулярно делает массаж специальным косметическим роллером для лица.

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Мелисса добавила, что наносит на кожу сыворотку с витамином С, а также лосьон с фитиновой кислотой, которую получают из рисовых отрубей и пшеничного жмыха. В заключение автор ролика уточнила, что всегда носит с собой солнцезащитный крем и постоянно им пользуется.

Видео стало вирусным и набрало почти 200 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях под постом. «Какая у вас красивая кожа!», «Неужели вам 68? Вы просто безупречная!», «Никакой макияж не сотворит таких чудес. Вы выглядите максимум на 40 и прекрасны в любом возрасте!» — восторженно высказались они.

В июне врач-косметолог перечислила россиянам действенные способы предотвратить раннее появление морщин. Доктор уточнила, что необходимо очищать, увлажнять и защищать от солнца кожу подходящими по типу средствами.

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    Екатерина Ештокина
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