У взрослых орангутанов обнаружили способность к социальному обучению

Frontiers in Ecology and Evolution: взрослые орангутаны способны к социальному обучению

Международная группа ученых показала, что орангутаны, которые живут далеко от своих родных, способны выбирать пригодные в пищу плоды, наблюдая за тем, что едят местные обезьяны. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, у предков людей способность к социальному обучению во взрослой жизни могло значительно повлиять на эволюцию и появление Homo sapiens.

Молодые орангутаны зависят от матерей вплоть до шестилетнего возраста, однако остаются жить с ними в течение еще трех лет, обучаясь у них, как искать пищу и очищать ее. После этого взрослые самцы орангутанов переселяются в отдаленные районы, тогда как самки не уходят далеко от того места, которое было их домом ранее. В работе ученые выяснили, как обезьяны, которые уходят на десятки километров, выбирают, что и как им есть на новом месте обитания.

Исследователи проанализировали данные, собранные в течение 30 лет полевых наблюдений за 77 самцами высоко социализированных суматранских орангутанов и 75 самцами менее социализированных калимантанских орангутанов. Были зарегистрированы 534 случаев специфического поведения, известного как пиринг или «вглядывание» (от англ. peering), когда обезьяны наблюдали за местными орангутанами — самками, самцами или детенышами — с расстояния 50 метров или более.

На Суматре самцы наиболее часто вглядывались в поведение самок и реже всего следили за другими самцами, тогда как на Калимантане картина была обратной. Это объясняется тем, что в последнем случае самки местной популяции орангутанов стараются избегать присутствия мигрирующих самцов. После этого переселившиеся самцы изучали еду, которую они видели в руках сородичей, стараясь использовать те приемы, которые они подглядели ранее. При этом они больше всего времени тратили на изучение той пищи, которую местные обезьяны ели очень редко или которую трудно очищать.

Частота подглядываний снижалась через пару месяцев, и это означает, что приблизительно столько времени у мигрировавших орангутанов уходит на привыкание к жизни в новых условиях и изучение местной еды. Однако авторы подчеркивают, что до сих пор неизвестно, сколько раз взрослым орангутангам нужно вглядываться в определенное поведение, чтобы научиться его копировать.

