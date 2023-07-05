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04:36, 5 июля 2023Наука и техника

В России рассказали о возможностях превосходящего Bayraktar TB2 дрона

Военкор Коц: беспилотники «Иноходец» способны поражать ближние тылы ВСУ

Кадр: 56-я Параллель / YouTube

Разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец», который применяют в ходе специальной военной операции, способен наносить удары по ближним тылам Вооруженных сил Украины (ВСУ). О возможностях дрона рассказал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Коц допустил, что характеристики «Иноходца» лучше, чем у экспортной версии аппарата — беспилотника «Орион». Взлетная масса дрона составляет до тысячи килограммов, боевой радиус — 250 километров, а высота — 7500 метров. Аппарат развивает скорость до 200 километров в час. Автор отметил, что «Орион» превосходит турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

В зависимости от полезной нагрузки «Иноходец» способен работать как летающая радиолокационная станция, ретранслятор радиосигнала, вести радиотехническую разведку, а также снимать фото и видео.

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«Хорош он и в ударной роли. Помимо управляемых противотанковых ракет, берет небольшие авиабомбы: корректируемые КАБ-20 и КАБ-50, планирующие УПАБ-50 и свободнопадающие ФАБ-50. Они, конечно, уступают тяжелым ФАБ-500 или ФАБ-1000, предназначенным для бомбардировщиков. Но задача БПЛА — точечно поразить цель, а не накрыть всю площадь», — пишет Коц.

Отмечается, что легкие планирующие авиабомбы позволяют наносить удары по ближним тылам ВСУ, не входя в зону действия их противовоздушной обороны. Также ударные беспилотники применяют в связке с артиллерийскими расчетами для контрбатарейной борьбы. «Иноходец» может «подсвечивать» цель для корректируемых снарядов «Краснополь».

В июне ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил, что появившиеся в сети кадры с российским ударным дроном «Сириус» говорят о начале летных испытаний. Он допустил, что в новом аппарате использовали наработки по беспилотнику «Иноходец».

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    Даниил Иринин
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