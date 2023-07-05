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01:45, 5 июля 2023Россия

Российский подросток попал в реанимацию после укуса паука

Подросток из Волгоградской области попал в реанимацию после укуса паука каракурта

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Подросток из Волгоградской области попал в реанимацию после укуса паука каракурта. Об этом сообщается в Telegram-канале Комитета здравоохранения Волгоградской области.

«13-летний мальчик помогал бабушке в огороде, в левое колено его укусил паук черного цвета», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что спустя 15–20 минут у подростка появилась выраженная боль в левой ноге, животе и спине. Также он жаловался на жжение и боль в груди.

Мальчика доставили в Волжскую детскую больницу, после чего перевели в реанимационное отделение Центра острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25.

После проведенной терапии состояние ребенка улучшилось и оценивалось как средней степени тяжести. Он был переведен в детское отделение острых отравлений.

В мае жалующаяся на шум в ушах 40-летняя жительница Китая узнала, что в ее слуховом проходе поселился паук. Женщина обратилась в больницу округа Хойчжоу провинции Гуандун и рассказала врачу, что страдает от постоянного жужжания в правом ухе. Медик проверил слуховой проход китаянки и обнаружил в нем инородный предмет. Вскоре врач понял, что это тонкая паутина.

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    Марина Совина
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