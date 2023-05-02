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19:41, 2 мая 2023Из жизни

Жалующаяся на шум в ушах женщина обнаружила паука в слуховом проходе

Daily Star: в Китае врач вытащил паука из слухового прохода пациентки

Жалующаяся на шум в ушах 40-летняя жительница Китая узнала, что в ее слуховом проходе поселился паук. Ее историю рассказало издание Daily Star.

Женщина обратилась в больницу округа Хойчжоу провинции Гуандун и рассказала врачу, что страдает от постоянного жужжания в правом ухе. Медик проверил слуховой проход китаянки и обнаружил в нем инородный предмет. Вскоре врач понял, что это тонкая паутина.

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Медик отодвинул паутину и увидел за ней маленького паука. Членистоногое попятилось назад, но в конце концов его удалось вытащить из уха пациентки. Паук оказался неядовитым, и женщина отделалась лишь незначительными повреждениями слухового прохода.

Сотрудники больницы призвали людей обращаться за медицинской помощью в случае появления инородных предметов в теле. Они также напомнили пациентке о необходимости проведения регулярной уборки в доме.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама чуть не погибла из-за червей-паразитов, поселившихся у нее под кожей. 58-летняя женщина была доставлена в больницу вскоре после того, как съела любимое блюдо.

Алиса Удовик
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